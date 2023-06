Ukraińcy w województwie kujawsko-pomorskim. Ilu ich tutaj mieszka, a ilu pracuje? Oto nowe dane z regionu

Ukraińcy na naszym terenie znajdują i adresy, i pracę. - Od stycznia do końca maja 2023 roku pracodawcy z województwa przekazali 14878 powiadomień o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy - kontynuują w WUP.

31,1 tysięcy Ukraińców mieszka w naszym regionie - wynika z opracowania "Obywatele Ukrainy na kujawsko-pomorskim rynku pracy". Raport został przygotowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu, a dotyczy sytuacji w maju bieżącego roku. Ukraińcy, o których mowa w statystykach, to ci, którym w Polsce nadano numery PESEL. - Wśród osób z naszego województwa ponad 57 procent stanowiły osoby pełnoletnie, z których ponad 77 proc. to kobiety - podają w WUP.

Zmiana przyczyny zatrudnienia

Od rozpoczęcia wojny na Ukrainie zmienił się powód, dla którego ci cudzoziemcy do nas trafiają. - Przed wybuchem rosyjskiej wojny stanowili największą migrację zarobkową, a po wojnie są największą społecznością uchodźców - podkreśla Vitaliya Korsun, dyrektorka działu współpracy Gremi Personal.

WUP: - Ponad 79 procent powiadomień dotyczyło podjęcia pracy w ramach umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług. Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy pochodziły głównie z firm produkcyjnych. To niemal połowa.

Jak Ukrainka albo Ukrainiec znajdują pracę w Kujawsko-Pomorskiem, to jednak często nie są to etaty, a przecież umowa o pracę, najlepiej na czas nieokreślony, stanowi najlepszą formę zatrudnienia z perspektywy pracownika.

Ukraińcy w Polsce. Oto, co naprawdę mówią o życiu w naszym kraju - nowe wyniki badań

Obcokrajowcy szybko się uczą. W Gremi Personal dodają: - 66 proc. respondentów przyznaje, że Ukraińcy szybko przywykli do nowych warunków pracy w polskich przedsiębiorstwach.

Dla naszych firm kadra ze Wschodu to duży plus: pracodawcy i przedsiębiorcy z regionu niekiedy po kilkanaście miesięcy szukali kandydatów do pracy wśród Polaków. Wakaty się wypełniły dopiero, gdy pokazali się Ukraińcy.