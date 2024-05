Ułani z Grudziądza mają swoją aleję na Cmentarzu Garnizonowym. Odsłonięto tablicę upamiętniającą bohaterów. Mamy zdjęcia

- Pamiętajmy o tych, z którymi wróciła tu Polska - mówiła Róża Lewandowska, wiceprezydent Grudziądza. - To żołnierze 18. Pułku Ułanów Pomorskich. Jesteśmy tu dzięki naszym bohaterom i patriotom. Nie zasługuje na przyszłość ten, kto wzgardził własną przeszłością, dlatego chcemy, by ich pamięć przetrwała. To, że żyjemy w Polsce okupionej ich ofiarą, jest dla nas zaszczytem i zobowiązaniem do tego, by godnie zabiegać o sprawy Ojczyzny. Wieczna cześć ich pamięci!