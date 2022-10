Ulica Gnieźnieńska w Rogowie koło Żnina przebudowana. Powiat Żniński dostał 95 proc. dofinansowania na to zdanie [zdjęcia]

Na drodze, aby ją zaprezentować wojewodzie pojawili się także: starosta Zbigniew Jaszczuk wójt Rogowa Tomasz Michalczak, jego zastępca Marcin Nitka oraz Adrian Kubicki, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Żninie.

- Dlaczego to zadanie jest takie niezwykłe? Ponieważ to pierwsze zadanie w województwie kujawsko - pomorskim oddane w ramach Polskiego Ładu. Akurat pan starosta posiadał gotowy projekt, złożył go w ramach pierwszej edycji i udało się uzyskać dofinansowanie w wysokości 95 procent wartości tego zadania - powiedział wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.

Przypomniał także, że od 2016 do 2022 roku w ramach wszystkich programów rządowych powiat żniński, a także każda z sześciu gmin znajdujących się na jego terenie otrzymały w sumie dofinansowanie w wysokości 140 mln. zł.

- Królowały drogi i one są cały czas głównym elementem zainteresowania samorządów, jako potrzeby inwestycyjne. Te pieniądze zostały przeznaczone również na infrastrukturę wodno - kanalizacyjną, powstaje biblioteka, również w Janowcu Wielkopolskim powstaje przedszkole. Inwestycji rzeczywiście było bardzo dużo. Mamy czasy bardzo trudne, bo kryzys energetyczny wywołany napaścią zbrodniczą Rosji na Ukrainę wywołuje cały czas konsekwencje, ale tutaj w powiecie żnińskim inwestycje realizowane są zgodnie z planem. Mam nadzieję, że przy innych zadaniach nie będzie problemu z poszukaniem wykonawcy - dodał wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.