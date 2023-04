Ulice Brzezinowa i Letnia we Włocławku będą przedłużone. A co z ulicą alternatywną?

Na rondzie turbinowym zlokalizowanym na Szosie Brzeskiej montowane są już burtniki. Po zakończeniu budowy tego ronda do przebudowy pójdzie odcinek ulicy Wiejskiej. To wszystko w ramach budowy ulicy alternatywnej dla alei Jana Pawła II we Włocławku.

Rondo turbinowe to największy obiekt budowany w ramach inwestycji, która ma połączyć Michelin z Południem inną drog a niż aleja Jana Pawła II we Włocławku. Zakres prac przewiduje budowę ulicy w terenie leśnym od ronda turbinowego na alei Jana Pawła II do takiego samego ronda na drodze krajowej nr 62. Ale to będzie dalszy etap. Bo po zakończeniu budowy ronda turbinowego na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 62 ma być przebudowany odcinek ulicy Wiejskiej. I dopiero potem rozpoczną się prace drogowe w terenie leśnym.

Nowa ulica od drogi krajowej nr 62 będzie biegła w kierunku narożnika firmy Anwis. A dalej będzie się rozwidlała - jedna odnoga pójdzie w kierunku ronda turbinowego zbudowanego na alei Jana Pawła II, a druga będzie biegła wzdłuż osiedla mieszkaniowego, równolegle do ulicy Szyszkowej i dotrze do ulicy Letniej we Włocłąwku.

Kiedy zakończy się budowa ulicy alternatywnej dla alei Jana Pawła II? Wszystko wskazuje na to, że w pierwszej połowie przyszłego roku. W ciągu najbliższych trzech miesięcy powinna natomiast zakończyć się budowa ronda turbinowego. Na finisz tych prac czekają nie tylko włocławianie. Bo droga krajowa nr 62 od skrzyżowania z Szosą Brzeską do ronda Falbanka jest nieprzejezdna. Wytyczony zostanie objazd ulicą Wiejską i Zgodną we Włocławku. Jest nowa organizacja ruchu. I kierowcy często się gubią.

Co z kolejnymi inwestycjami drogowymi w Michelinie? Jak poinformował nas Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka, w tym roku planowane jest przedłużenie ulicy Brzezinowej do Letniej oraz rozpoczęcie prac związanych z przedłużeniem ulicy Letniej do budowanej ulicy alternatywnej.

Jeśli chodzi o przedłużenie ulicy Brzezinowej, to w planie jest budowa odcinka tej ulicy od Mielęcińskiej do Letniej. Na razie tam jeszcze stoją dwa domy, ale dojdzie do wywłaszczeń. Wojewoda kujawsko-pomorski utrzymał bowiem w mocy decyzję wydaną przez prezydenta miasta. A to oznacza, że dwie nieruchomości zostaną przejęte i na tych działkach po wyburzeniu domów będzie budowany kolejny odcinek ulicy Brzezinowej.

Jeśli chodzi o przedłużenie Letniej w kierunku alternatywy dla alei Jana Pawła II, to planowana jest budowa ulicy obok "Biedronki" i "Pepco" w kierunku terenów leśnych. A co z dokończeniem przebudowy alei Jana Pawła II? Przypomnijmy, że ta arteria została przebudowana na odcinku od granic miasta do ulicy Liściastej.

Jak się dowiedzieliśmy, projekt na pozostałą część drogi, czyli od ulicy Liściastej do ronda Falbanka jest gotowy. Urząd Miasta we Włocławku czekał na możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie tej inwestycji z Regionalnego Programu Operacyjnego, z kolejnego rozdania. Niestety, okazało się że w tym rozdaniu nie ma pieniędzy na przebudowę dróg. - Będziemy szukać innych źródeł finansowania - deklaruje zastępca prezydenta Włocławka.

