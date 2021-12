Ruch powrócił na aleję Jana Pawła II we Włocławku. Ale prace jeszcze trwają. Kiedy finisz?

Przebudowa alei Jana Pawła II, ważnej arterii komunikacyjnej, bo wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku Nowej Wsi i Kruszyna, rozpoczęła się wiosną. Prace zostały zaplanowane w związku z tym, że wcześniej została przekwalifikowana kategoria drogi, z powiatowej na wojewódzką. I chodzi o to, żeby aleja spełniała nowe standardy. Ponadto mieszkańcy Michelina dopominali się o rozwiązanie problemu korków, które tworzyły się w godzinach szczytu komunikacyjnego.

Prace na alei Jana Pawła II prowadzone były od strony granicy miasta. I zostały doprowadzone do ulicy Liściastej, czyli na odcinku wynoszącym 2 kilometry 80 metrów. Na kolejny odcinek - od ulicy Liściastej do lasu jest gotowa dokumentacja, ale jak powiedział nam Krzysztof Kukucki, zastępca prezydenta Włocławka, Urząd Miasta we Włocławku czeka na kolejne rozdanie unijnych pieniędzy, o które będzie aplikować.