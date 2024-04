Umowa na budowę basenu "Delfinek" przy szkole na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu podpisana!

- To bardzo ważna inwestycja z punktu widzenia miasta, placówki edukacyjnej. Basen będzie miał dwie niecki. Jedna sportowa, gdzie będzie można rozgrywać zawody, a druga do nauki pływania. Będzie zaplecze dla rodziców, gastronomiczne - przypomina Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. I dodaje: - W ramach tej inwestycji powstanie też bezpieczny dojazd do basenu i do szkoły.