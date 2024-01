Unia Drobex Solec Kujawski przygotowuje się do rundy wiosennej [zdjęcia]

Unia Drobex rozpoczęła przygotowania do rundy wiosennej już 4 stycznia. Zespół trenuje cztery razy w tygodniu w Solcu Kujawskim i Białych Błotach. W tej pierwszej miejscowości odbywają się treningi siłowe, a w drugiej typowo piłkarskie.

Plan sparingów

Nielba Wągrowiec (20.01)

Start Pruszcz (27.01)

Mieszko Gniezno i Polonia Chodzież (04.02)

Tłuchowia Tłuchowo (10.02)

Elana Toruń (17.02)

Unia Wąbrzeżno (24.02)

Rundę wiosenną zespół z Solca Kujawskiego zacznie 2 marca meczem u siebie z Błękitnymi Stargard.

Przypomnijmy, że zespół Solca Kujawskiego zaliczył bardzo słabą rundę jesienną. Uzbierał zaledwie 10 punktów i jest w strefie spadkowej. Do bezpiecznego miejsca brakuje pięciu "oczek", a przy założeniu, że w II lidze nie utrzyma się Olimpia Grudziądz, to ta strata wzrasta aż do 12 punktów. Tak więc w rundzie wiosennej Unię Drobex czeka trudna walka o utrzymanie.