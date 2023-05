Unia Drobex Solec Kujawski walczy o utrzymanie. Dwa mecze do końca i... walkower

Solecczan czeka trudne zadanie, bo zagrają z rezerwami Pogoni Szczecin u siebie i z Zawiszą Bydgoszcz na wyjeździe czyli z zespołami, które są w czołówce, a ci pierwsi walczą o awans. W ostatniej kolejce dostaną punkty walkowerem za nierozegrany mecz z Unią Janikowo, która wycofała się z rozgrywek.

Unia Drobex zajmuje przedostatnie bezpieczne miejsce. Ma dwa punkty przewagi nad Jarotą Jarocin oraz trzy „oczka” więcej niż Vineta Wolin. Do Stolema Gniewino solecczanie tracą dwa punkty. Teoretycznie szansę na utrzymanie ma też Bałtyk Gdynia, który do Unii Drobex traci cztery „oczka”.

Nie trzeba wiele analizować, żeby stwierdzić, co musi się wydarzyć, aby się utrzymać. Trzeba wygrywać, by nie oglądać się na rywali i spokojnie zapewnić sobie ligowy byt.

- Wiemy o co toczy się gra - przekonuje Michał Maroszek, dyrektor sportowy Unii Drobex. - Chłopacy są świadomi powagi sytuacji, dlatego nikt nie wywiera na nich dodatkowej presji. Nasz największy problem, to brak zwycięstwa na swoim stadionie. Zrobimy wszystko, by dać radość kibicom w tym ostatnim meczu na swoim boisku i przełamać tą niewytłumaczalną niemoc. Liczymy też na ich pomoc, zresztą jak w każdym meczu, bo nigdy nas nie zawiedli - podkreśla.