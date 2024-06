Unia Leszno - Apator Toruń. Fatalny mecz "Aniołów". "Drużyna bez charakteru"

Za Lebiediewa zdecydowali się stosować zastępstwo zawodnika, ale wszyscy w Lesznie mieli świadomość tego, że wygranie tego meczu to zadanie wyjątkowo trudne.

Torunianom na pocieszenie został bonus za wygrany dwumecz, ale o ten punkt musieli walczyć aż do 14. biegu...

Toruńscy kibice nie przebierali w słowach komentując to spotkanie.

- Tej drużynie brakuje charakteru. Są "gwiazdy", ale nie ma teamu. Unia pokazała, co to znaczy drużyna i serce do walki! - pisali.