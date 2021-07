Unisław. Miłośnik hazardu zatrzasnął się w pomieszczeniu z grami. Ratowano go nocą

Strażacy zostali powiadomieni o tym, że mężczyzna wszedł do tzw. salonu gier Bitcoin w Unisławiu, w budynku na rogu ulic Wiślanej i Lipowej i został w nim uwięziony.

Miłośnik hazardu zatrzasnął się w klatce

- Mężczyzna grał na maszynach hazardowych w obiekcie samoobsługowym - mówią strażacy. - Kiedy chciał wyjść system drzwi magnetycznych zawiódł. Mężczyzna utknął w środku. Drzwi do pomieszczenia otwierają się po wrzuceniu monety, podobnie działa system, jeśli chce się salon opuścić - trzeba wrzucić monetę. Jednak doszło do awarii układu elektronicznego, nie można było wyjść z pomieszczenia. Mężczyzna utknął miedzy pozornie zwykłymi, aczkolwiek solidnymi drzwiami zewnętrznymi, a krata i drugimi drzwiami już wewnątrz budynku. Znalazł się w klatce. My pomogliśmy mu wyjść. Wszystko wskazywało na to, że do podobnych incydentów mogło tam już dochodzić, gdyż była jakaś poklejona taśmą szyba.