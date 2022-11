Unisław to jedyna wieś z powiatu chełmińskiego w rankingu województwa kujawsko-pomorskiego. Ludzie chcą tu żyć

Jak mówi wójt gminy Unisław, kilkanaście lat temu wspólnie z radnymi Rady Gminy Unisław musieli zastanowić się nad tym, w jakim kierunku chcą rozwijać wieś.

- Pracuję w gminie Unisław od 12 lat - mówi Jakub Danielewicz. - Gdy zaczynałem zamykano Cukrownię w Unisławiu, która była największym pracodawcą. Bezrobocie sięgało 20 procent. Stanęliśmy przed dylematem, czy chcemy być miejscowością turystyczną czy przemysłową. I musieliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie. W Ostaszewie jest Strefa Ekonomiczna, nie bardzo potrzebna była kolejna, w pobliżu są Toruń - 22 km i Bydgoszcz - 18 km do Mostu Fordońskiego. Warunki pracy się zmieniły. My zdecydowaliśmy się na to, że staniemy się miejscowością atrakcyjną do zamieszkania. Jeśli ludzie chcą mieszkać pod lasem, czekać na drogi, wodociąg, kanalizację to kupują nieuzbrojone działki w gminie Łubianka. A ci, którzy chcą już korzystać z tego dobrodziejstwa, zamieszkują w taki "małym mieście" jak Unisław.