"Uniwersum Staszica". Sztuka z odzysku i historie lokalsów, czyli wernisaż Olgierda Szopińskiego w Kamieniu Krajeńskim [zdjęcia]

Pierwsze wydarzenie w odświeżonej sali wystaw Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim przyciągnęło mieszkańców miasteczka i okolic. W sobotę, 22 stycznia, otwarto tu wystawę Olgierda Szopińskiego pt. „Uniwersum Staszica”.

Chojniczanin Olgierd Szopiński to student Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, pasjonat i twórca murali, obrazów wielkoformatowych i graffiti. Jego prace można oglądać w całej Polsce. Brał udział w realizacji muralu o powierzchni 180 metrów kwadratowych na Bibliotece Gdańskiej PAN (według projektu Sebastiana Bożka). Zaprojektował i namalował mural w Czersku.

- Olgierda znam już jakiś czas z różnych stron, ale wszystkie są niesamowicie pozytywne, szalone, oddane sztuce. Zawsze w tych okolicznościach przytaczam historię o małym chłopcu, który przychodził do starszego, siwego pana, który coś kuł na podwórku. Codziennie przychodził i pytał: "Proszę Pana, co Pan robi?". Ten pan patrzył z przekąsem i uśmiechem, ale nigdy nic nie odpowiadał. Pewnego dnia ten młody człowiek przychodzi na podwórko, a tam w miejsce dziwnej skały, która była kuta, stoi przepiękny posąg konia. Pan zastanawiał się, o co dziś ten chłopiec zapyta. A on zapytał: "Skąd Pan wiedział, że on tam jest?". Olku, jesteś dla mnie człowiekiem, który jest kwintesencją tej anegdoty. Jesteś człowiekiem, który szuka, tworzy, robi to z serca. Jeśli będziesz tworzył sztukę, a nie szukał atencji, to ta sztuka będzie taka jaką mamy tutaj. Unikatowa - powiedział na otwarciu wystawy Dominik Gostomski, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu.