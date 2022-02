UOKiK przygląda się PayPalowi. Bądź ostrożny z transakcjami

Oto kilka z tych historii:

Niestety zablokowali możliwość korzystania z MOICH!!!! środków. Przesyłka dotarła do nabywcy, nie zgłasza on żadnych pretensji. Zarejestrowałem kuriera, numer przesyłki do śledzenia a środki dalej zablokowane. Oczywiście nie zablokowali swojej bardzo wysokiej prowizji. No i brak możliwości skontaktowania się z kimkolwiek z PayPal. Jak uda mi się odzyskać SWOJE!!!! pieniądze to natychmiast likwiduję konto.

Oszuści i złodzieje. Pomimo zweryfikowanego konta PayPal i dziesiątkach pozytywnych transakcji wciąż blokują pieniądze na 21 dni utrudniając człowiekowi funkcjonowanie. Tyczy się również transakcji za usługi. Blokada miała być zwolniona po 7 dniach już minął 1 dzień po terminie a pieniądze wciąż zablokowane! Konsultant twierdzi że to błąd systemu i blokada będzie trwała 21 dni!

Wyprodukowałem i sprzedałem towar, klient w USA dostał go po 3 dniach. Po kilku tygodniach zdecydował zgłosić Paypalowi, że to nie on kupił i transakcja została uznana za nieautoryzowaną. Wysłałem do PP potwierdzenia nadania i odbioru przesyłki, maile, które wymieniłem z kupującym, w których przyznaje, że otrzymał paczkę. Paypal zablokował mi środki i zwrócił je kupującemu. Klient ma towar i kasę. Ja mam ujemne saldo, straszą, że jak tego nie spłacę to zablokują konto i naliczyli jeszcze 15$ kary od wyjaśniania sprawy (Opłata za rozstrzygnięcie sporu), której oczywiście nie wyjaśniają. Pan na infolinii mówi, że to teraz zależy od banku i on nic nie może zrobić. Informacji jaki to bank oczywiście nie dostałem. Reklamacji nie da się złożyć, cytuję: "Nie możemy zrealizować Twojego żądania. Nie możesz zgłosić sprawy dotyczącej tego typu transakcji. Więcej informacji można znaleźć w naszej Umowie z Użytkownikiem". Brawo! Zmieńcie sobie nazwy programów ochronnych na "super bezpieczny złodziej" i "kupuj nie płać - kombinator safe".