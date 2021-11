UOKiK stawia zarzuty znanemu operatorowi telewizji kablowej. Vectra bezprawnie podwyższała opłaty za internet i telewizję?

Vectra z zarzutami od UOKiK

Abonenci firmy Vectra dostali listy informujące ich o jednostronnym dodaniu do ogólnych warunków umowy postanowienia, na podstawie którego Vectra może podnosić wysokość abonamentu raz w roku. Jak zauważa UOKiK - dotychczasowe warunki umowne nie przewidywały uprawnienia przedsiębiorcy do wprowadzenia tego rodzaju zapisów. Jak czytamy w komunikacie, już na tym etapie Prezes Urzędu wystąpił do operatora z tzw. wezwaniem miękkim, w którym wezwał do wycofania się z dopiero mających wejść w życie zmian, co pozwoliłoby spółce uniknąć postępowania administracyjnego.