Urlop nad morzem coraz droższy. Ceny wyjazdów biją rekordy - czy stać nas na wakacje?

Rodzina z Bydgoszczy miniurlop ma za sobą. To były 3 dni, spędzone nad polskim morzem w Ustroniu Morskim. Głównie padało. Oprócz złej pogody małżonkowie zapamiętają wysokie koszty pobytu. - Wynajęliśmy domek, zlokalizowany 5 minut od plaży - opowiada czytelniczka. - Doba kosztowała 550 złotych, czyli na same noclegi wydaliśmy 1100 zł, to bez wyżywienia. Śniadania i kolacje robiliśmy we własnym zakresie. W jedzenie zaopatrywaliśmy się w markecie. Na obiady chodziliśmy. Pierwszego dnia w pizzerii wydaliśmy 160 zł. Nazajutrz zafundowaliśmy sobie wycieczkę do Kołobrzegu i tam wyszliśmy z restauracji lżejsi o 190 zł. Ostatniego dnia kupiliśmy po prostu 4 zapiekanki plus napoje w fastfoodzie. Przyszło 116 zł do zapłaty. Trzeba doliczyć wyjścia na lody i paliwo. Całość kosztowała nas około 2000 zł.