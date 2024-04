Wakacyjna praca 2024 dla młodych. W takich zawodach znajdziesz teraz zatrudnienie

Młodzież ma tak samo, jak dorośli, coraz większe wydatki. Plus taki, że rośnie nam pokolenie, które lubi niezależność. Tę niezależność daje praca. To w myśl powiedzenia: kto pracuje, ten ma. A kto chce znaleźć pracę wakacyjną, ten już na początku wiosny powinien zacząć jej szukać. Na początku kwietnia 2024 roku mało widać ofert sezonowej pracy w rolnictwie, ale przedstawiamy inne propozycje i oferowane stawki.

Praca w trasie

Nie tylko dziewczyny, ale i chłopcy, mogą zostać hostessami. Przedsiębiorstwo, współpracujące z organizatorami targów (w tym motoryzacyjnych oraz nieruchomości) zatrudni w sezonie letnim młode osoby m.in. z Bydgoszczy i Torunia. Można otrzymać na rękę 27 zł/h. Szefostwo zapewnia ponadto darmowy transport spod domu pracownika do miejsca, w którym odbywają się targi.

Bydgoska firma poszukuje ludzi do obsługi technicznej koncertów i festiwali oraz imprez sportowych organizowanych w całym kraju. Studenci mile widziani, nawet bez doświadczenia. Zainteresowani tym dodatkowym, dorywczym zajęciem zarobią 27,70-30 zł brutto na godzinę, czyli minimum niecałe 21 zł na rękę, a najwyżej około 25 zł netto. Pracodawca gwarantuje dojazd.

Można pracować także chociażby w parku dinozaurów pod Bydgoszczą. Do zadań młodego pracownika należała będzie przede wszystkim obsługa gości, dbanie o sprzęty i o porządek na terenie parku. Pracodawca proponuje około 30 zł brutto na godzinę, czyli jakieś 25 zł netto.

Zarobisz w branży gastronomicznej

Teraz gastronomia - bar szybkiej obsługi we Włocławku ma miejsca pracy dla pomocników kucharzy, osób pracujących na zmywaku i kelnerów. Firma zapewnia przyuczenie do zawodu, lecz książeczkę sanepidowską zainteresowany musi załatwić we własnym zakresie. Jeśli już ją zdobędzie, może zarobić 3400 zł na czysto miesięcznie.