Uruchom kreatywność i zaprojektuj grafikę promocyjną Ciechocinka. Do wygrania jest 5 tysięcy złotych!

Konkurs dla grafików w Ciechocinku

Tematem konkursu jest wykonanie pracy graficznej, służącej promocji Ciechocinka na materiałach promocyjnych wydawanych przez Gminę Miejską Ciechocinek. Projekty powinny tematycznie być związane z czytelnymi symbolami największych atrakcji Ciechocinka, jego zabytkami i architekturą, charakterystycznymi postaciami oraz specyfiką uzdrowiskową miasta.

Prace będą umieszczane w formie nadruków na materiałach promocyjnych uzdrowiska, tj.: kubkach ceramicznych, ręcznikach, torbach płóciennych, koszulkach t–shirt, magnesach oraz innych gadżetach. W konkursie zostaną przyznane nagrody dla laureatów najciekawszych prac. Pierwsza nagroda to aż 5 tysięcy złotych. Osoba, która znajdzie się na drugim miejscu dostanie 2 tys. zł. Organizator dopuszcza możliwość przyznania trzeciej nagrody w wysokości 500 zł.

Każda osoba biorąca udział w konkursie może nadesłać od 1 do 3 prac graficznych. Prace muszą być wykonane w technice grafiki komputerowej. Kompozycja pracy powinna zamknąć się w kwadracie lub prostokącie o podstawie minimum 20 cm, maksimum 30 cm, przy rozdzielczości co najmniej 300 ppi (pikseli na cal). Przygotowane prace należy przesłać na adres e-mail: [email protected] do 31 marca 2022 roku. Szczegóły dotyczące konkursu znajdziemy na stronie ciechocinek.pl.