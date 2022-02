Urząd Miasta w Wąbrzeźnie chce zbudować nowe przedszkole

Z racji, że Urząd Miasta w Wąbrzeźnie stara się o dofinansowania w ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład na przebudowę/rozbudowę sali kinowej z nowym nagłośnieniem i oświetleniem w Wąbrzeskim Domu Kultury, na inwestycje związane z siecią kanalizacji sanitarnej i modernizacją oczyszczalni ścieków oraz na budowę nowego przedszkola, dopytaliśmy o szczegóły: co dokładnie ma powstać w ramach poszczególnych inwestycji, ile będą kosztować, kiedy mają zostać zrealizowane, dla ilu dzieci przedszkole miałoby powstać oraz czy także ze żłobkiem, a także czy jeśli nie uda się otrzymać dofinansowania z Polskiego Ładu to realizacja tych inwestycji i tak rozpocznie się w 2022 r., np. ze środków budżetu miasta.

- To są wstępne wnioski i trudno na tym etapie mówić o szczegółach. Ich dalsze losy zależą od tego czy przyznana będzie dotacja na ich realizację. Jeżeli tak, to najpierw trzeba będzie opracować projekty, przygotować całą dokumentację inwestycji, a to trwa, więc ich rozpoczęcie w tym roku nie byłoby możliwe. Bez środków zewnętrznych nie będziemy w stanie zrealizować tych zadań