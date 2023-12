„Uśmiechnięty Dzień” w Bydgoszczy i Toruniu znów pełen prezentów i atrakcji!

„Uśmiechnięty Dzień” to akcja, która prowadzona jest od przeszło 12 lat i zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Jej organizatorami są: „Gazeta Pomorska”, „Express Bydgoski” oraz „Nowości Dziennik Toruński”. Tym razem „Uśmiechnięty Dzień” podzieliliśmy na dwa dni i dwie lokalizacje. We wtorek spotkaliśmy się w „Cinema City” w bydgoskim „Focusie”, a w środę w „Cinema City” w toruńskim Centrum Rozrywkowo-Handlowym „Plaza”. Łącznie w imprezie wzięło udział niemal 200 dzieci z domów dziecka, świetlic środowiskowych i rodzin zastępczych z Kujawsko-Pomorskiego.

Każda kartka była wyjątkowa

Wpłynęło do nas prawie 60 zgłoszeń z różnych placówek z regionu. Wybranie 5 najlepszych było dla komisji konkursowej trudnym zadaniem, gdyż każda z nadesłanych prac była wyjątkowa. Przy ocenie komisja pod uwagę brała kreatywność, oryginalność oraz estetykę.

We wtorek i w środę podczas imprezy w Bydgoszczy i Toruniu zdobywcy pierwszych pięciu miejsc odebrali nagrody. Wcześniej dzieci wraz z opiekunami obejrzały film pod tytułem „Życzenie”. To animowana komedia muzyczna od Walt Disney Animation Studios. Były też paczki ze słodyczami od Mikołaja i jego pomocnika Elfa dla wszystkich dzieci. Po spotkaniu przyszła pora na posiłek w Mc Donald's.

- Ciocia, nie mogę tej torby udźwignąć

- Jesteśmy już z wami drugi raz i za rok na pewno też będziemy. Bardzo nam się impreza podoba. Dzieciaki zostały bardzo hojnie obdarowane przez Mikołaja. Najmłodsze mówiły do mnie: - Ciocia, patrz, nie mogę tej torby udźwignąć - opowiada z uśmiechem Karolina Tomaszewska, starszy opiekun w Placówce opiekuńczo-wychowawczej nr 2 w Inowrocławiu.

- Ponieważ bierzemy udział w waszej akcji już po raz drugi czy trzeci, to dzieciaki wiedziały, jaka to fajna inicjatywa. Czekały na dzisiejszy dzień z niecierpliwością. Cieszymy się, że możemy w nim uczestniczyć. Wszystkich podopiecznych chciałabym pochwalić za zaangażowanie w przygotowanie kartki świątecznej - mówi Anna Smykla, wychowawczyni w placówce.

- To praca zbiorowa. Każde dziecko ma swój udział w tym sukcesie. Szczególne słowa uznania należą się Wowie, który pięknie maluje. Kartkę malował farbkami i poprzyklejał na niej gwiazdki - podsumowuje Karolina Tomaszewska.

Nagrodzona kartka świąteczna wychowanków placówki z Inowrocławia powstawała etapami przez kilka dni. Wszystko dlatego, że poszczególne warstwy musiały schnąć, a to wymagało czasu.

- Najkrócej mówiąc o tym, że życzenia i marzenia się spełniają. A to jest super! - przekonują dziewczynki.

Od kilku dni czekały na nasze atrakcje

- W ruch poszły kredki i ołówek. Choć praca była wspólna, to chciałabym wyróżnić Jessicę i Nikolę. One były najbardziej kreatywne i zaangażowane. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tu dziś z wami. Większość dzieci jest po raz kolejny, niektóre po raz pierwszy. Wszystkim się bardzo podoba. Fajny, film, Mikołaj, prezenty, poczęstunek. Tyle atrakcji jednego dnia! - mówi Danuta Lasek.

- „Uśmiechnięty Dzień” to bardzo fajna inicjatywa, przynosząca dzieciom dużo radości. Z przyjemnością po raz kolejny w niej uczestniczymy. W okresie pandemii spotykaliśmy się online. Teraz na szczęście mogliśmy się wszyscy zobaczyć na żywo. Dzieciaki mają ogromną frajdę. Najpierw zobaczyły film, a potem Mikołaj wręczył im prezenty. Od kilku dni już czekały na te atrakcje - mówi Celina Fryske.

Od lat biorą udział w naszej akcji

14 dzieci w wieku od 4 do 17 lat przyjechało do nas z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Trzemiętowie. Łącznie przebywa w niej 16 podpiecznych. To: Gracjan, Miłosz, Fabian, Anastrazja, Remik, Przemek, Nikola, Wiktoria, Przemek, Marcel, Oliwia, Jakub, Szymon, Wiktoria, Mateusz i Patrycja.