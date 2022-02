Uwaga! Duże zmiany w ulgach za przejazdy autobusami MPK Inowrocław. Marcin Wroński: "To bardzo zła i krzywdząca decyzja dla seniorów"

- Zostało to podyktowane zabieraniem przez rząd części dochodów własnych miasta w wysokości ponad 20 mln zł oraz drastycznym wzrostem poziomu inflacji i cen towarów oraz usług (m. in. energii elektrycznej – dla MPK to wzrost aż o 60,43 %). Bezpośredni wpływ na organizowanie komunikacji miejskiej w tym roku, ma także fakt, że MPK nie otrzymało rekompensat z tytułu utraconych dochodów, na skutek wprowadzanych przez rząd obostrzeń (ograniczenia pasażerów w autobusach), związanych z pandemią, a jednocześnie nie zwiększyły się jej przychody z tytułu liczby sprzedanych biletów. Przypomnijmy, że w tym roku szacunkowy koszt utrzymania komunikacji miejskiej w zakresie przewozów to ok. 18 mln zł, z czego przychody ze sprzedaży biletów stanowią niewielką część – ok. 3 mln zł. Różnica opłacana jest z pieniędzy inowrocławskich podatników - czytamy w komunikacie MPK Inowrocław.