Uważajcie! Te gołębie mogą stanowić zagrożenie - ostrzega Sanepid w Chełmnie

W związku z potencjalnym zagrożeniem sanitarnym, związanym z występowaniem dzikich gołębi, państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Chełmnie zwróciła uwagę właścicielom, posiadaczom i zarządzającym nieruchomościami o konieczności starannego wykonywania prac remontowych, usuwaniu nieszczelności i zabezpieczeniu budynków przed dostępem gołębi , tak aby nie mogły ich one zasiedlać i wykorzystywać do gniazdowania. Największe zagrożenie sanitarne, związane z gołębiami, dotyczy szpitali, domów pomocy społecznej, placówek opieki długoterminowej, tj.: hospicja, zakłady opiekuńczo lecznicze, domy seniora, w których przebywają osoby z obniżoną odpornością.

- Pozostawione w znacznej ilości odchody gołębi, pióra, puch, resztki gniazd i pożywienia, przyczyniają się do niszczenia elementów konstrukcyjnych budynków - w tym kamienia i betonu, powodują liczne uszkodzenia mechaniczne elementów wykończenia dachu i elewacji budynków, gzymsów, parapetów, rynien, neonów, szyldów co wpływa na pogorszenie stanu technicznego, a co za tym idzie zwiększenia nakładów finansowych na prace remontowe - podkreśla państwowy powiatowy inspektor sanitarny w Chełmnie.