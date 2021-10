V Kujawsko-Pomorski Dzień Młodego Sportowca Olimpiad Specjalnych w Chełmnie. Zdjęcia

Do naszego miasta przybyły ekipy z: Golubia- Dobrzynia, Torunia i Bydgoszczy. Łącznie 60 zawodników wraz z trenerami i opiekunami. Chełmno reprezentował klub "Olimpijczyk" działający przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym.

Uczestnicy to dzieci w wieku od 2 do 12 roku życia, związane z Programem Młodzi Sportowcy Olimpiad Specjalnych. Zmierzyły się między innymi w rywalizacji na torach przeszkód, slalomie rowerowym, rzutach do celu oraz wielu innych. Poza startem w konkurencjach sportowych czekały ich również liczne atrakcje i animacje, takie jak: malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych, zabawy z żywymi maskotkami, czy balonowe niespodzianki.

Dla trenerów i opiekunów była kawiarenka, obsługiwana przez rodziców i słodki poczęstunek. Zawody zakończyło uroczyste wręczenie medali i upominków dla zawodników, ich ekip oraz przepyszny tort. Impreza, która ze względu na sytuację pandemiczną została przeniesiona z minionego roku, odbyła się przy współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno- Wychowawczym, gdzie w nowo wybudowanej sali gimnastycznej trenuje klub „Olimpijczyk”. Wspomaga klub również Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta, sponsorzy upominków dla klubów i medali dla zawodników.