V Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Sępólnie Krajeńskim. Hermes i rekordowa liczba wystawców - zobacz zdjęcia

Sępoleńskie targi cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem odwiedzających, zarówno młodzieży stojącej przed wyborem szkoły lub uczelni, jak i osób bezrobotnych.

- To tutaj firmy prezentują oferty zatrudnienia, a poszukujący pracy mogą nawiązać bezpośredni kontakt z pracodawcami. Targi to okazja do zdobycia informacji, zadawania pytań, a nawet składania CV na miejscu, u wybranych pracodawców. Mieszkańcy mają szansę odwiedzić stoiska lokalnych przedsiębiorców, którzy działają w naszym regionie. Ich produkty i usługi znane są nie tylko w powiecie sępoleńskim. Wielu z nich wysoką jakością obsługi, najwyższymi standardami usług, produktów i profesjonalizmem w działaniu przekonało do siebie kontrahentów z całego kraju, Unii Europejskiej, a nawet spoza niej. Przybyła młodzież ze szkół podstawowych mogła się przekonać, że szkoły ponadpodstawowe prowadzone przez powiat są świetnie wyposażone, mają bogate, ciągle rozwijające się i nowo budowane zaplecze sportowe, gwarantują wysokie wyniki egzaminów maturalnych i zawodowych – mówi Artur Juhnke ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie.