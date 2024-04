W jednym miejscu i czasie spotkali się pracodawcy i bezrobotni. To targi pracy w Grudziądzu. Zdjęcia, wideo

Chętnych do pracy szuka m. in. Komenda Miejska Policji w Grudziądzu, która dysponuje 9 wakatami: - Zainteresowani wstąpieniem do naszej służby mogą dowiedzieć się na naszym stoisku jak wygląda procedura naboru, a co warto zaznaczyć po zmianie przepisów cała rekrutacja mieści się w ciągu trzech miesięcy, po czym można już "wskoczyć" w mundur a następnie można rozpocząć intensywne szkolenie - wyjaśnia asp. Łukasz Kowalczyk.