W Akademii Szkolnictwa AS w Inowrocławiu serwowano przysmaki marszałka Józefa Piłsudskiego. Video i zdjęcia

- Przepisy zaczerpnęliśmy z Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Przygotowaliśmy zupę pietruszkowa z czipsem z gruszki, cielęcinę w sosie grzybowym ze świeżych podgrzybków, a do tego sałatkę z buraków, a wszystko to podane zostało z ziemniakami - mówi Wojciech Grześkowiak, szef kuchni, nauczyciel zawodu w AS-ie.

Dodaje on także, że to jest to, co lubił marszałek, co wiadomo, że na pewno gościło u niego na stole. Wojciech Grześkowiak wspomina, że Józef Piłsudski bardzo pilnował diety, dlatego w jego menu były delikatne mięsa, jak właśnie cielęcina.