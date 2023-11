Na Świętego Marcina pałaszujemy na Kujawach słodkie rogale i pyszną gęsinę

Święty Marcin był synem rzymskiego legionisty, urodził się w 316 r., na terenie dzisiejszych Węgier. Zamieszkał we Francji w pobliżu Poitiers, gdzie prowadził życie pustelnika. W roku 375 został biskupem w Tours. Zmarł w klasztorze Marmoutiers w 400 r. Jak głosi legenda, nie chcąc przyjąć godności biskupa, ukrył się przed wysłannikami papieża, jednak kryjówkę wskazała im gęgająca gęś. Święty Marcin przedstawiany jest jako rycerz na białym koniu, podający połowę płaszcza żebrakowi, na pamiątkę miłosiernego uczynku, jakiego dokonał będąc żołnierzem, a obok umieszczają ową gęś. Uważany jest za patrona żołnierzy, ubogich, oberżystów i pijaków. Wierzono, że sprawuje również pieczę nad końmi i bydłem.

To mięso nade wszystko wolę

Z dniem 11 listopada w północnej i zachodniej Polsce, a więc i na Kujawach, łączy się zwyczaj spożywania gęsi, co jest konsekwencją tego gęgającego ptaka z legendy o św. Marcinie, oraz zwyczajem, który przez miasta i dwory przeniósł się na wieś. Ową tradycję upamiętniają również przysłowia: „Na św. Marcina dobra gęsina” czy „Na Marcina gęś na stole, którą nade wszystko wolę”. Niegdyś na Kujawach popularnym jesiennym jednogarnkowym daniem była gęsina z brukwią.

Opowiadano też anegdotę o tym, jak pewien kucharz zjadł pałkę z gęsi, którą miał podać na stół. Gdy jego pan upomniał się o drugą, powiedział że gęś miała tylko jedną. Jadąc kilka dni później do miasta, zobaczyli stadko gęsi stojących na lodzie na jednej nodze. „Widzi pan, te gęsi mają tylko po jednej nodze, a pan mi nie wierzył” - powiedział kucharz. Pan gwizdnął, a przelęknione gęsi opuściły nagle nogi. „ I co czy im brakuje drugiej nogi?” - powiedział pan. „To też, gdyby pan wówczas gwizdnął gdy podawałem gęś z jedną pałką, to znalazłaby się i druga” - spokojnie wyjaśnił kucharz.