W Barcinie rozpoczął się Barć Film Festiwal 2023 Kujawy i Pomorze [zdjęcia]

Po zakończeniu gali otwarcia Łukasz Maciejewski rozmawiał z Krzysztofem Zanussimy. Potem pokazano najnowszy film reżysera "Liczba doskonała".

- Ten film jest o matematyce i o Bogu. A o Bogu to w ogóle dziś mało kto odważa się głośno mówić i zadawać pytania. O kościół, o instytucję, o moralność to ludzie mogą się spierać. Ale o metafizykę. O to, czy ten świat, który widzimy, który dotykamy zmysłami to jest jedyny i cały świat, który istnieje, czy jest jeszcze inny świat, który nazywany światem ducha i w tym świecie może jest ktoś, może jest osoba, która stoi jakby wyżej od nas. To jest podstawa każdej religii i w każdej religii pojawia się to odczucie, że to nie my jesteśmy ostateczną instancją, że jest ktoś inny, kto tym światem w jakiś sposób zarządza. O tym właśnie zrobiłem swój ostatni film - wyjaśnił Krzysztof Zanussi.