W Bobrowie w powiecie brodnickim 52-letni mężczyzna ukradł piwo. "Przy okazji" dostał drugi mandat

W środę, 18 sierpnia w sklepie spożywczym w Bobrowie w powiecie brodnickim dziwnie zachowujący się mężczyzna schował coś pod kurtkę i wyszedł ze sklepu, nie płacąc za towar. Widząc to brodnicki dzielnicowy, który robił akurat zakupy wybiegł za nim i go zatrzymał. Jak się okazało, 52-latek pod kurtką miał piwo. Na miejsce wezwano przebywającego na służbie drugiego dzielnicowego. Za kradzież 52-letni złodziej został ukarany mandatem w wysokości 500 zł.

To jednak nie było jego jedyne przewinienie - przebywając w sklepie nie stosował się do obowiązku zakrywania ust i nosa, w związku z czym za to wykroczenie dostał drugi mandat, także w wysokości 500 zł.