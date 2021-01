W Brodnicy kierowca osobówki wjechał w autobus, w którym siedzieli pasażerowie. Zobaczcie zdjęcia

Mieszkańcy powiatu brodnickiego czekają na gaz. Starosta i firma budująca gazociąg tłumaczą, czemu przerwano budowę

Pod koniec grudnia 2020 r. Polska Spółka Gazownictwa, która kończyła budowę gazociągu z Brodnicy przez Podgórz i Szczukę do Jastrzębia przerwała jego budowę, ponieważ powiat brodnicki zażądał od firmy 5 mln zł gwarancji bankowej, która miała być zabezpieczeniem, gdyby doszło do uszkodzenia drogi powiatowej z chodnikiem we wsi Podgórz. Piotr Boiński, starosta brodnicki przekazał, że to nie przez niego wstrzymano prace przy budowie tego gazociągu. - Gdyby nie ten nieszczęsny spór, to pewnie by tę inwestycję zrobili w terminie. Wszystkie rury w ziemi już są - uważa Stanisław Orzłowski, mieszkaniec Podgórza i dodaje, że powiat powinien być zainteresowany zakończeniem inwestycji, z której chcą korzystać mieszkańcy. Starosta zaznacza, że powiat nie jest w konflikcie z PSG, a Polska Spółka Gazowa, która w grudniu 2020 r. przerwała prace informuje, że jej intencją jest gazyfikacja Brodnicy mimo wszelkich utrudnień, niespotykanych w dotychczasowej współpracy z zarządcami dróg.