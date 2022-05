W Brodnicy na 80 hektarach mają powstać bloki, domy, mini zoo, lodowiska, amfiteatry, pole namiotowe... Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi

W czwartek, 12 maja o g. 12 w sali nr 112 w Urzędzie Miejskim w Brodnicy odbędzie się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Macieja Rataja i Siewnej. Projekt zakłada na obszarze o powierzchni 83,6 ha budowę bloków, domów, ale także wyznaczenie terenu do uprawiania sportu i rekreacji.

W rejonie ulic: Sądowej, Macieja Rataja i Siewnej w Brodnicy mają zostać zbudowane bloki, domy, ale i ma powstać miejsce do uprawiania sportu i rekreacji

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy, który ma być omawiany w czwartek, 12 maja dotyczy obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Macieja Rataja i Siewnej (od terenu przy lesie znajdującym się przy hotelu Magnat do ul. Wojska Polskiego). Na części tego terenu, między ul. Wojska Polskiego a ul. Rataja, pozostaną domy jednorodzinne, ale tuż obok nich, wzdłuż ul. Siewnej, na wzniesieniu "wyrosną" bloki mieszkalne o wysokości maksymalnie 22 m. W tych blokach będzie można prowadzić usługi, ale wyłącznie w parterze każdego z budynków i pod warunkiem wykonania dla lokalu usługowego osobnego wejścia z zewnątrz budynku. W okolicy bloków mają powstać place zabaw – na powierzchni minimum 5% powierzchni działki budowlanej.

Prowadzenie usług, m.in. hoteli czy usług związanych z kulturą, nauką i oświatą, służbą zdrowia, salonami fryzjersko-kosmetycznymi, biurami czy usługami szewskimi i krawieckimi przewiduje się na całym terenie wzdłuż ul. Sądowej. Co ważne, na tych terenach zakazane mają być usługi związane ze spopielaniem i przechowywaniem zwłok, rozrywką (np. dom weselny), skupem metali i tworzyw sztucznych, drukarnią, stolarnią i lakiernią, kamieniarstwem, kowalstwem, stacją obsługi i naprawy pojazdów, stacją demontażu pojazdów, galwanizernią, myjnią samochodową, stacją paliw czy usługą handlu dotyczącego sprzedaży surowców energetycznych wykorzystywanych do ogrzewania budynków. Chociaż mieszkańcy osiedla Grunwald obawiają się korków w już zakorkowanej części miasta, to czekają na nich także dobre informacje w związku z inwestycją. Pamiętano bowiem, aby w projekcie uwzględnić miejsce na sport i rekreację. Teren do tego przeznaczony będzie się znajdował w pobliżu wjazdu na ul. Rataja, wzdłuż ul. Sądowej, a będzie się kończył mniej więcej w połowie wzniesienia ul. Sądowej, dla zobrazowania wskażmy, że będzie to w pobliżu hurtowni Viola. Na terenie do sportu i rekreacji mają się znaleźć: hale namiotowe, lodowiska, letnie amfiteatry, place zabaw, boiska do gier, mini zoo oraz park. Zgodnie z planem, na tym terenie będą mogły powstać hotele czy restauracje, jednak w budynkach nie wyższych niż 18 metrów.

Na całym wielohektarowym terenie objętym planem przewidziano m.in. liczbę miejsc do parkowania: 2 miejsca na mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, która ma także powstać na terenach przy lesie będącym własnością gminy Brodnica, w okolicach hotelu Magnat,

2 miejsca na 1 mieszkanie dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

3 miejsca na 100 m2 powierzchni usługowej lokalu (dla określonej usługi), jednak nie mniej niż 2 miejsca na 1 lokal usługowy,

2 miejsca na 1000 m2 powierzchni terenu sportu i rekreacji. Niżej zobaczcie teren objęty planem projekt planu zagospodarowania przestrzennego:

Mieszkańcy Brodnicy mogą składać uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Macieja Rataja i Siewnej

Do 19 maja w Urzędzie Miejskim w Brodnicy przy ul. Kamionka 23 w godzinach pracy urzędu oraz pod tym linkiem można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasta Brodnicy dla obszaru położonego w rejonie ulic: Sądowej, Macieja Rataja i Siewnej. Uwagi można zgłaszać do 3 czerwca pisemnie na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Brodnicy w Biurze Urbanistyki, pok. 112, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [email protected] z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. W czwartek, 12 maja o g. 12 w sali nr 112 odbędzie się dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami, podczas której mieszkańcy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat propozycji zawartych w projekcie.

Na razie dyskusja prowadzona jest na Facebooku radnej miejskiej Joanny Rumińskiej, która zaprosiła mieszkańców do udziału w czwartkowym spotkaniu. Pod wspomnianym postem radny miejski Jacek Tyburski napisał: "Wychowałem się na tych górkach, ale uważam, że można tam zbudować piękną część miasta. Sęk w tym, że wszelkiej maści deweloper najchętniej wzniósłby mrowisko z ogrodzeniem, byle z godziwym zyskiem. Brońmy więc szerokich ulic, parkingów, zieleni i estetyki miejsc, których nie zalano jeszcze betonem. I krzyczmy, by nie odbywało się to kosztem osiedla położonego niżej!" Na profilu radnej zwrócono także uwagę, że miasto nie buduje infrastruktury drogowej dla mieszkańców, a mimo to planuje nowe osiedla. Czy mieszkańcy przyjdą aby uczestniczyć w dyskusji dotyczącej pomysłów na zagospodarowanie 80 ha miasta? Przypomnijmy, że podczas dyskusji publicznej zorganizowanej 8 grudnia 2021 r., a dotyczącej projektu zagospodarowania rejonu ulic Sądowej, Tatrzańskiej i Karkonoskiej obecne były tylko dwie osoby, w tym jedna osoba z naszej redakcji. Pisaliśmy o tym spotkaniu pod tym linkiem.

