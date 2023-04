W Brodnicy o przyszłości szkoły. Konferencja pod hasłem "Edukacja dla wszystkich" przyciągnęła tłumy [zdjęcia]

Zobacz wideo: Uczeń VI LO w Bydgoszczy stypendystą programu finansowanego przez Departament Stanu USA.

– To wiedza i umiejętności obywateli, ich zdolności i kompetencje definiują na poziomie systemowym kapitał ludzki, który z kolei wpływa na konkurencyjność gospodarki – tłumaczył Jarosław Radacz. – Od tego zależy również poziom dobrostanu społeczeństwa. Dzisiejszy świat zmienia się coraz szybciej, przyszłość staje się coraz mniej przewidywalna. Nie potrafimy już powiedzieć, jakie zawody będą w przyszłości wykonywali uczniowie i w jakich rolach społecznych będą funkcjonować. Dlatego tak ważne jest gruntowne przemyślenie, czego powinna uczyć szkoła i jak może przygotowywać młodych ludzi do funkcjonowania w świecie, którego nie znamy.

– W ostatnich latach, mówiąc o oświacie, często słyszymy pojęcia: edukacja włączająca czy edukacja dla wszystkich. Myślimy: co to takiego? O co tu chodzi? To już było? Jest? Czy to coś nowego? Ten sposób ujęcia kształcenia zapewnia wszystkim dzieciom i uczniom dostęp do edukacji jak najbliżej miejsca zamieszkania oraz uwzględnia ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Jarosław Radacz zaznaczył, że przed przedszkolami i szkołami stoją nowe wyzwania. Z jednej strony związane z przygotowaniem nauczycieli i specjalistów, a z drugiej, dotyczące organizacji procesu edukacyjno-wychowawczego.

O pokaźny materiał szkoleniowy dla nauczycieli i pozostałych przedstawicieli oświaty zadbały prelegentki poniedziałkowej konferencji: Anna Fidurska, Anna Kupczyk, Agnieszka Przybyszewska, Dorota Pintal, Maria Szostak, Dorota Tomaszewicz oraz Małgorzata Świtalska, kierownik Biura Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Brodnicy.