- Jednak prawdziwy szok przeżyłem, gdy zobaczyłem, że to świńska racica naszpikowana trucizną, prawdopodobnie trutką na szczury. Mówimy o miejscu, gdzie spaceruje wielu właścicieli psów, czyli to nie może być przypadek. Blisko jest plac zabaw. Jakim trzeba być człowiekiem, żeby zrobić coś takiego!!! Nie chcę nawet myśleć, co by się stało, gdyby moja psina zjadła trochę tego świństwa! Zrobiłem z nim porządek... - dodaje Tomek.