Ta miłość ma cztery nogi i jest bardzo droga! Ile kosztuje utrzymanie psa i kota W Kujawsko-Pomorskiem? Takie są ceny!

Pies i kot. Wydatki dnia codziennego

Jeśli kupujemy zwierzaka rasowego z hodowli to musimy na początek wydać co najmniej 2 tys. zł. Tego kosztu nie ma, gdy decydujemy się na adopcję psa lub kota ze schroniska. Jednak, zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku, musimy liczyć się z wydatkami dnia codziennego. Pupil, jak człowiek: musi regularnie jeść, czasami trzeba z nim iść do lekarza, lubi też przyjemności.

- Miałam pecha z hodowlą, bo jej dobrze nie sprawdziłam i okazało się, że moja psinka, rasy golden retriever, ma poważne problemy ze stawami, dysplazję, o czym nikt mnie nie poinformował - żali się Strefie Biznesu pani Krystyna z Bydgoszczy. - Luna w okresie trzech miesięcy przeszła dwie operacje, co razem z rehabilitacją, kosztowało mnie 8 tysięcy złotych. Ale, co najważniejsze, byliśmy na kontrolnym RTG stawów. Chirurg zadowolony. Stawy na swoim miejscu. Bardzo się cieszę, ponieważ przywiązałam się do suni i serce mi pęka, gdy jej dzieje się krzywda. Ma siedem miesięcy. Dobrze radzę przy okazji, by prześwietlić hodowlę, zanim kupimy zwierzaka.