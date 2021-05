W Bydgoszczy mieszkanie komunalne z portalu, do tego z przyspieszeniem? Tak, ale dla tych, co pieniądze wyłożą

Kobieta z dwójką dzieci zajmują kawalerkę komunalną, czyli należącą do miasta. Dzieci dorastają, więc ich matka chciałaby zamienić mieszkanie na większe. Złożyła wniosek do gminy.

Kolejka oczekujących na przydział mieszkania z zasobów miasta jest długa i ci na jej końcu muszą liczyć się z tym, że mogą otrzymać wskazanie nawet za parę lat. W Bydgoszczy brakuje bowiem mieszkań komunalnych. Gmina przygotowała jednak ofertę dla osób, którym zależy na szybkiej wprowadzce.

- Administracja Domów Miejskich, zarządzająca gminnymi nieruchomościami, prowadzi portal, na którym przedstawia puste mieszkania. Takie od razu do wzięcia. To są mieszkania do remontu. Potencjalny najemca musi najpierw doprowadzić lokum do takiego stanu, aby można było się wprowadzić. Minus taki, że sam musi pokryć koszty wszystkich robót. Tutaj nie chodzi jedynie o odświeżenie ścian czy wymianę podłóg, ale też np. o wymianę instalacji elektrycznych, wodociągowych, wymianę okien. Tego przeciętny lokator nie jest w stanie zrobić. Trzeba poszukać fachowca, a to dodatkowe koszty.