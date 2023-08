W Bydgoszczy spłonął zabytkowy tramwaj Herbrand. Motornicza trafiła do szpitala

Do pożaru tramwaju typu Herbrand doszło po godzinie 13.30. Zdarzenie miało miejsce, kiedy pojazd znajdował się na ulicy Wojska Polskiego. Tramwaj zapalił się w trakcie jazdy. Jak informowała Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej, na miejsce wysłano cztery zastępy strażaków. Mundurowi czekali na wyłączenie napięcia w linii trakcyjnej, by móc przystąpić do akcji. Pożar został ugaszony za pomocą proszku gaśniczego. Nie wiadomo jeszcze, jaka jest przyczyna pożaru.