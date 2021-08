W Bydgoszczy zamknięto oblegany od lat przez klientów oddział dużego banku. Puściły im nerwy. Dlaczego zamknęli ich bank?

Mowa o oddziale Banku Pekao SA w Centrum Handlowym Rondo przy ulicy Kruszwickiej w Bydgoszczy.

Niektórzy na widok kartki na zamkniętych drzwiach... krzyczeli

- Widziałem, jak klienci odchodzili wściekli po przeczytaniu kartki na drzwiach oddziału. Niektórzy krzyczeli. Tam zawsze było dużo ludzi, tworzyły się długie kolejki. Zawsze, jak tam poszedłęm musiałem długo czekać. To chyba oznacza, że bank był rentowny i potrzebny. I już nawet wiem, jak będzie się tłumaczył, że odeśle nas do pobliskiej placówki przy Placu Teatralnym. Tylko tak się składa, że ja i wielu innych klientów, których spotykałem w Rondo, korzystali z jego usług. Ten bank obsługuje mieszkańców korzystających z pomocy socjalnej miasta. Tłumy w dni zasiłkowe. Co tam się czasami dzieje? Kiedyś zapytałem jedną panią, dlaczego nie odbiera zasiłku na konto, po co stać w takich długich kolejkach? A ona do mnie: "Panie, mam na głowie komornika, nie chcę ryzykować".