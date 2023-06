W Centrum Medycznym Spinaker w Grudziądzu prezentowany nowoczesny sprzęt do rehabilitacji [zdjęcia] (OPRAC. PA)

Innowacyjne metody rehabilitacji dzieci i dorosłych to hasło przewodnie konferencji jaka odbyła się w Centrum Medycznym Spinaker przy ul. Waryńskiego w Grudziądzu. Była skierowaną do lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów, a jej tematem przewodnim było wykorzystanie nowoczesnych sprzętów do rehabilitacji pacjentów neurologicznych. M.in.: egzoszkielet który jest wykorzystywany do wzmacniania partii mięśni. Niektóry ze sprzętów jest dostępny w CM Spinaker, ale na zasadach komercyjnych.