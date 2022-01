W Chełmnie gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia

W krwiobusie, który zaparkował na płycie Rynku, można podzielić się życiodajnym płynem. W ratuszu, do godz. 14, można dołączyć do dawców DKMS. O godz. 15 rozpocznie się licytacja serduszek.

Co jeszcze dziś w programie WOŚ?

Od godz. 17 do 19 - transmisja na żywo z kinoteatru Rondo, licytacji na kanale YouTube WOŚP Chełmno https://bit.ly/3JWLHro - Licytacje przez aplikację WhatsApp oraz telefonicznie. O godz. 18 - licytacja serduszek, a pół godziny później - aż do godz. 23 w Kręgielni Grawitacja - koncerty i licytacje. Wystąpią zespoły: Cela nr 3, Zielone Żabki, Czerwone Kościoły, New Way Punk Rock. Natomiast o godz. 20 na starówce chełmińskiej zaplanowano Spektakularne Światełko do Nieba w wykonaniu Sebastiana Frodyma.