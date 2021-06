W czwartek w Chełmnie przejdą dwie procesje Bożego Ciała

W czwartek w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa tradycyjna procesja Eucharystyczna po mszy św. o godz. 10. Ze względu na obowiązujące ograniczenia, procesja ograniczona zostanie tylko do procesji wokół fary, z tradycyjnymi czterema stacjami.

Boże Ciało w Chełmnie

W kościele pallotynów Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało) także rozpocznie się o godz. 10. Wierni sprzed kościoła wyruszą z krótką procesją Eucharystyczną, która powróci do tej świątyni. Zmiana jest taka, że procesja nie przejdzie przez miasto do fary. Organizatorzy procesji zapraszają chętnych do noszenia sztandarów i obrazów. Proszą także, aby dzieci pierwszokomunijne przyszły na uroczystości w albach. Mogą też sypać kwiaty.