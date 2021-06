W Drwęcy w Brodnicy znaleziono klamrę od paska zaginionego ponad 2 lata temu Adriana Dudka. Zobaczcie zdjęcia

Brodnica. Ratownicy WOPR z Brodnicy mają nowy sprzęt. Chcą go wykorzystać do poszukiwań Adriana Dudka

Brodniccy ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymali od prywatnego darczyńcy sonar do poszukiwań w jeziorach i rzekach zaginionych osób. Ratownicy wykorzystali go już do poszukiwań Macieja Aleksiuka we Wrocławiu, a wkrótce zamierzają z jego pomocą szukać zaginionego brodniczanina Adriana Dudka.