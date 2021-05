W galerii „Na piętrze” w Szubinie malarstwo Natalii i Macieja Jelińskich [zdjęcia]

- Maciej łączy dwa dary - jest artystą, to wiemy, ale często umyka nam fakt, że jest też animatorem ruchu artystycznego – podkreślał na wernisażu Mirosław Rzeszowski, dyrektor biblioteki. - Założył i prowadził z żoną słynną prywatną galerię „Korytarzyk”. To duże osiągnięcie mające znaczenie dla życia artystycznego Szubina.

- Maciej ma też za sobą bogatą działalność performance. Współpracował z zespołami muzycznymi. Palił na rynku różne konstrukcje. To były pamiętne akcje – wspominał Mirosław Rzeszowski.

Więcej wiadomości z Nakła i okolic na www.pomorska.pl/naklo[/a]

Natalia Jelińska, w przeciwieństwie do męża, nie jest rodowitą mieszkanką Pałuk. Do Szubina przyjechała w 1992 r. Jest absolwentką Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. - Jest solidnie przygotowana do tego co robi. Wykształciła odrębny, autorski styl – podkreślano na wernisażu.