W gminach już świątecznie. Przed nami weekend pełen jarmarków i imprez wielkanocnych

Na mini kiermasz wielkanocny z udziałem twórców ludowych wybrać się można 21 marca o godz. 17 do centrum kultury w Kcyni. Imprezie towarzyszą warsztaty wykonywania palm i pisanek. Dodatkowa atrakcja to możliwość zwiedzenia wystawy w Izbie Pałuckiej.

Zaproszenia do gmin

W sobotę 23 marca na jarmarki i kiermasze świąteczne wybrać się można m. in. do Szubina, Solca Kujawskiego czy Białych Błot. Najwcześniej, bo już o godz. 11 rozpocznie się impreza handlowa w Szubinie. Gdzie? Przy Szubińskim Domu Kultury. Sporo się tu będzie działo do godz. 15. Warto zajrzeć. Zachęcają do tego władze gminy i pracownicy SzDK.