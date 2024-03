Cudem odnaleziony w Nakle powstańczy sztandar wystawiony na widok publiczny

Do niespodziewanego odkrycia doszło podczas remontu jednego z budynków gospodarczych w Nakle. Sztandar ukryty był pod podłogą oddzielającą parter od poddasza. Jak cenne to znalezisko mówił podczas pierwszej, oficjalnej prezentacji sztandaru w nakielskim muzeum Tomasz Pasieka, dyrektor tej placówki.

Jak szóstka w Totolotka

Bo do tej pory muzeum w Nakle miało w posiadaniu sztandary Towarzystwa Uczestników Powstania Wielkopolskiego 1918-19 z Mroczy oraz z Paterka. Ten drugi sztandar także ma ciekawe dzieje. Ocalał, ale przechowywany był najpierw pod ziemią, potem w szalecie, a w końcu w nieczynnym kominie. Do muzeum trafił w latach 70. Teraz dołączył do nich trzeci sztandar, nakielski, znaleziony niespodziewanie w domu przy ul. Potulickiej.

- W całej Polsce, razem z tym nowo odkrytym, zachowało się tylko sześć takich sztandarów. Mamy to szczęście, że aż trzy z nich są w Nakle nad Notecią. To jak wygrać szóstkę na loterii – podkreślał Tomasz Pasieka.

Muzealnicy zazdroszczą Nakłu

- Takie znalezisko to jest coś. Każdy muzealnik oddałby nerkę za coś takiego. Wspaniałe wydarzenie. Szkoda, że się to zdarzyło tutaj, za rzeką, a nie u nas - żartowała gratulując kolegom z Nakła dr Kamila Czechowska, dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej. W Nakle wystąpiła w roli prelegentki. Przy okazji prezentacji sztandaru wygłosiła wykład pt. „Organizacje weteranów Powstania Wielkopolskiego na Krajnie i Pałukach w latach 1920-1939”.

Pierwsza, publiczna prezentacja znaleziska była też okazją do podziękowania tym wszystkim, dzięki którym sztandar trafił do muzeum w Nakle. Jako pierwszą wywołano Romanę Sobecką, właścicielkę domu i jej ojca Grzegorza Piszczka. Tomasz Pasieka i burmistrz Sławomir Napierała podziękowali też Janowi Kleemann, który przechwycił sztandar oraz Janowi Marciniakowi, który zdeponował go i przekazał do muzeum.