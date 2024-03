Brda w Koronowie jest martwa i pełna ścieków. W Pieczyskach specjaliści z różnych dziedzin radzili jak przywrócić ją miastu

Ścieki płyną do rzeki

Stan wody jest katastrofalny. Pełno w niej szkodliwych związków, także rakotwórczych. Podczas przeprowadzonych w ostatnim czasie wizji nabrzeża stwierdzono wyloty odprowadzające ścieki do rzeki. Na odcinku od zapory w Pieczyskach do tzw. „Koziego mostku” naliczono ich 16. Tylko cztery są legalne.

Problemy są też z płukaniem martwego koryta rzeki, które przeprowadza się cyklicznie. Kończą się one często zalewaniem nieruchomości położonych w sąsiedztwie Brdy. Od stycznia br., z powodu zniszczenia jazu młyńskiego przez wandali koryto rzeki nie jest płukane. Najbliższy termin to 28 marca.

- Brak jest możliwości fizycznych i biologicznych do samooczyszczenia się rzeki – podkreślano na konferencji w Pieczyskach pt. „Koronowo - wizja rewitalizacji terenów nadrzecznych”. Skąd pomysł jej zorganizowania?

- Burmistrz Koronowa chce nasze doświadczenia wykorzystać. Dziś robimy pierwszy krok. Zaprosiłem do współpracy Politechnikę Bydgoską, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego i kilku ekspertów wysokiej klas, którzy znają te zagadnienia – dodaje prezes Drzewiecki.

Szanse dla Brdy i Koronowa

Jak podkreślano na konferencji szansą dla Koronowa byłoby m. in. wybagrowanie i oczyszczenie koryta Brdy, odwodnienie starej części miasta co rozwiązałoby problem gromadzenia się wody w piwnicach, uchwalenie planu zagospodarowania na tereny zadrzewione np. Grabinę czy wreszcie zagospodarowanie terenów wzdłuż koryta rzeki.

Co zrobić by wykorzystać potencjał rzeki i sprawić, by miasto było bardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów doradzali w Pieczyskach na przykładzie dobrych praktyk z Polski i świata architekci i urbaniści.