W gminach powiatu nakielskiego trwają zapisy na wakacyjne zajęcia. Co w ofercie? Zobacz

Gminny Ośrodek Kultury w Sadkach proponuje chętnym wycieczki. Zapisy na wakacyjne wyjazdy trwają. Pierwszy z nich już w sobotę 3 lipca nad morze. Będzie okazja wypocząć na plaży w Sarbinowa. Kolejna wycieczka w czwartek 15 lipca do Term w Poznaniu. Wraz Gminnym środkiem Kultury w Sadkach wybrać się można latem także do Deli Parku koło Poznania. Kiedy? - w poniedziałek 19 lipca.

Więcej wiadomości z Nakła i okolic na www.pomorska.pl/naklo[/a]

Są też bliższe wyjazdy nie wykraczające poza teren powiatu nakielskiego np. na strzelnicę w Kowalewku we wtorek 6 lipca. Zainteresowani dowiedzą się szczegółów o wszystkich wycieczkach pod numerem tel. (52) 339-39-57 lub (52) 339-39-50.

Lato w bibliotece w Szubinie

Latem wesoło spędzić czas z rówieśnikami będzie można także w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie. To bezpłatna oferta. Zajęcia w tej placówce rozpoczną się 6 lipca i potrwają do 18 sierpnia. Chętni mogą przychodzić do książnicy we wtorki, środy i czwartki w godz. 10-12. W programie m.in. warsztaty plastyczne, zabawy językowe, spotkanie z pszczelarzem, czy też zabawy w ogródku przy bibliotece.