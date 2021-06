Już tego lata przejedziemy rowerem z Bydgoszczy do Nakła. Budowa ścieżki na finiszu [zdjęcia]

Zobacz wideo: Duże zmiany w kodeksie drogowym . To musisz wiedzieć!

Do niedawna trakt rowerowy kończył się jednak za Łochowicami, na granicy powiatów: bydgoskiego i nakielskiego. Dalej - w stronę Nakła - rowerzyści mieli do dyspozycji już tylko szosę.

Do rogatek Bydgoszczy wiedzie piękna ścieżka pieszo-rowerowa. Ścieżka wiodąca przez teren powiatu bydgoskiego w stronę Nakła nie jest już tak okazała. Przez większość trasy to niezbyt szeroka, asfaltowa dróżka poprowadzona wzdłuż drogi powiatowej Bydgoszcz - Nakło. W wielu miejscach korzystają z niej zarówno rowerzyści jak i piesi.

Ale niebawem cały odcinek trasy powiatowej: z Bydgoszczy do Nakła przejechać będzie można bezpiecznie rowerem. Wszystko dzięki ścieżce pieszo-rowerowej, która powstaje wzdłuż drogi od granicy powiatów do Nakła. Jej budowa rozpoczęła się zimą 2020 r. Przetarg na to zadanie wygrało bydgoskie przedsiębiorstwo: Proj-Bud. Zgodnie z podpisaną umową całość ma być gotowa pod koniec bm. Uda się? Trzymamy kciuki!