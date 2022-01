W gminie Cekcyn w 2022 r. inwestują z umiarem i bardzo boją się wzrostu cen Anna Klaman

Inwestycje w gminie Cekcyn w 2022 r. wyniosą 5 mln 794 tys. zł Fot. Archiwum

W Cekcynie przy uchwalaniu budżetu na 2022 r. martwiono się głównie o to, że zmaleją dochody samorządu. I to teraz, gdy koszty działania szkół i innych jednostek będą coraz wyższe. Bo owszem, wpływy podatkowe w 2022 r. pozostaną na tym samym poziomie co dotąd, ale wiadomo, że zostaną skorygowane w styczniu 2023 r. Jest duża obawa, że na minus.