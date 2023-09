Radni KO z Grudziądza o ponad 44 mln zł z budżetu centralnego: - Musimy "zasypać" dziurę w edukacji i pomocy społecznej

44,7 mln zł - tyle wyniosła subwencja wyrównawcza dla grudziądzkiego samorządu, którą niedawno przyznał rząd PiS. Radni PiS-u niespełna miesiąc temu wyliczali na co można wydać te pieniądze i wskazywali głównie inwestycje. Radni KO podobnie jak prezydent Glamowski uważają, że należy nimi "zasypać" dziurę w niedoszacowanej oświacie i pomocy społecznej, która powstała w skutek polityki rządu.

Warto zaznaczyć, jak podaje rządowy portal ministerstwa edukacji i nauki, że subwencja oświatowa w 2023 r. wyniesie 64,4 mld zł. To o 11,1 mld zł więcej w stosunku do ustawy budżetowej z 2022 r., czyli wzrost o 20,8 proc. Nigdy nie było tak gigantycznego zwiększenia kwotowego i procentowego subwencji. - Spore ubytki z tytułu wpływów z podatku PiT, niedoszacowanie oświaty a także wydatków na pomoc społeczną to problemy z jakimi boryka się Grudziądz, ale także inne samorządy w kraju - rozpoczął konferencję prasową Tomasz Smolarek, szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej w Grudziądzu. - Te uszczuplenia to ogromna strata dla grudziądzkiego budżetu. Radni KO przypominają też, że apelowali do rządu - w formie uchwały - o to aby rząd podszedł sprawiedliwie i racjonalnie do podziału środków.

- Środki o których mówimy to miliony złotych, które nie wpływają do budżetu naszego miasta, a są potrzebne aby miasto mogło sprawnie funkcjonować - dodaje Paweł Napolski, radny KO.

Miliony złotych dokładamy rok rocznie z budżetu Grudziądza do oświaty i pomocy społecznej?

Radny Napolski także pokazuje konkretne liczby obrazujące ile grudziądzki samorząd dokładał w ostatnich latach do edukacji i pomocy społecznej ze względu na to, że środki z budżetu centralnego są niewystarczające? Oto dane jakie przedstawił Paweł Napolski: rok 2016 - dołożono 89 mln zł

rok 2017 - dołożony 104 mln zł

rok 2018 - dołożono 109 mln zł

rok 2019 - dołożono 125 mln zł

rok 2020 - dołożono 140 mln zł

rok 2021 - dołożono 148 mln zł

rok 2022 - dołożono 169 mln zł

rok 2023 - szacuje się że będzie to 207 mln zł

Grudziądzki budżet uszczuplony też o część wpływów z podatku PiT

- Ponadto zgodnie z wyliczeniami Związku Miast Polskich uszczuplenia z lat 2019 - 2023 z tytułu wpływu z podatku PiT sięgają ponad 116 mln zł - dodaje Paweł Napolski. I zaznacza: - Oczywiście otrzymaliśmy 34 mln zł rekompensaty za ten czasookres, co oznacza że byliśmy jeszcze do niedawna na stracie 82 mln zł. To gigantyczne pieniądze, aby sprawnie zarządzać miastem. Na niespełna 60 dni przed wyborami do samorządu wpłynęła informacja, że w ramach subwencji wyrównawczej w ratach wpłynie jeszcze 44,7 mln zł. Co to oznacza? Nadal będziemy stratni ponad 38 mln zł w ramach wpływów z podatku PiT. A te 38 mln zł moglibyśmy przeznaczyć na wiele inwestycji. Tak się niestety nie dzieje.

W ostatnich latach nastąpiły ubytki w dochodach bieżących z tytułu wpływu z podatku PIT, co ma związek ze zmianą systemu podatkowego i wprowadzeniu szeregu ulg. - Dobrze, że zostały one wprowadzone, jednak odbyło się to kosztem ograniczenia wpływów do budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego właśnie środki, które zapowiedział rząd, muszą wesprzeć obszary związane z wydatkami bieżącymi - uważa Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Pierwsza transza z 44,7 mln zł która wpłynęła do budżetu to ok. 14 mln zł. Radni podczas ostatniej sesji większością głosów zdecydowali, że przeznaczą te pieniądze w "lwiej części" właśnie na niedoszacowaną z budżetu centralnego oświatę i pomoc społeczną, także drobniejsze kwoty na kulturę i zadania drogowe. Dodajmy, że w głosowaniu nad uchwałą budżetową, która "wprowadzała" te pieniądze do budżetu Grudziądza radni PiS-u wstrzymali się od głosu, a także radny niezrzeszony Arkadiusz Goszka.

Krzysztof Szczucki: "Wielokrotnie rząd podejmuje współpracę z samorządami"

Jak z kolei zaznaczał na początku sierpnia br. Krzysztof Szczucki, prezes Rządowego Centrum Legislacji, rządzący Grudziądzem często podnoszą krytykę wobec rządu twierdząc, że wpływy do budżetu jednostek samorządu terytorialnego są coraz niższe, że rząd nie dba o relacje z samorządem terytorialnym, że samorząd miasta nie ma środków na realizowanie swoich zadań. - Grudziądz otrzyma 44,7 mln zł. To są środki o przeznaczeniu których zdecyduje wyłącznie samorząd, zgodnie z potrzebami - wyjaśniał minister Szczucki. To obala retorykę opozycji, że rząd jest przeciwny samorządom. Przeciwnie. Wielokrotnie rząd podejmuje współpracę z samorządami.

Radni PiS wskazywali, żeby te pieniądze przeznaczyć na inwestycje. Mówili m.in. o modernizacji alei Sportowców na os. Mniszek, remoncie basenów odkrytych w Tarpnie, remoncie parkingu przy pawilonie usługowo - handlowym przy ul. Legionów, modernizacji ulicy Lipowej, budowie ulic osiedlowych w Owczarkach. Tomasz Smolarek, radny KO komentuje: - My też oczywiście cieszylibyśmy się gdybyśmy mogli przeznaczyć te pieniądze na inwestycje, ale jesteśmy na tyle rozważni i roztropni, że w pierwszej kolejności trzeba zasypać dziurę powstałą w edukacji i pomocy społecznej. To priorytet.

Sonda: Czy opozycja podniesie wiek emerytalny?