W gminie Sicienko przygotowania do dożynek. Impreza w sobotę 26 sierpnia. Szykują się także inne gminy pow. bydgoskiego

- To wydarzenie, na które wszyscy z niecierpliwością czekamy – słyszymy w urzędzie gminy w Sicienku. - Gwiazdą imprezy będzie zespół Poparzeni Kawą Trzy! Ta pop – rockowa formacja istnieje od 2005 roku. Ich hity „Kawałek do tańca” czy „Byłaś dla mnie wszystkim” nuci cała Polska, a razem z nią także my.