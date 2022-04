W gminie Unisław integrują ukraińską społeczność. Zdjęcia

Taką propozycję przygotował Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu, który zaprosił do udziału w bezpłatnych warsztatach w Ekologicznym Gospodarstwie Zielarskim „Wróbel”.

- Na uczestników czekała Agnieszka Wróbel z ekologicznego gospodarstwa , która opowiedziała o uprawie, pozyskiwaniu i przechowywaniu ziół - informuje Paweł Marwitz, dyrektor unisławskiego GOK-u. - Podczas czterogodzinnego, zielarskiego spotkania uczestnicy poznali zapach ekologicznych ziół, smak herbat ziołowych i potraw z ziołami. Warsztaty były okazją do skosztowania pierogów z pokrzywą, ziemniakami i cebulą, a także herbat ziołowych - w tym fermentowaną z kwiatów lilaka. Ponadto, degustowano sernik z mango, tradycyjne polskie zupy: rosół i pomidorową. Uczestniczki tworzyły także maść nagietkową i herbatkę uspokajającą z kompozycji ziół, z mięty, melisy, rumianku, lipy oraz chmielu.

Ciekawostką była receptura na przygotowanie herbaty zwanej „Iwan czaj”.

- Opowiedziałam, jak można zrobić ten starosłowiański napój z liści wierzbówki kiprzycy, która zastąpiła niegdyś herbatę czarną – dawniej trudnodostępną i drogą. Zioło to rośnie też w Polsce. Zobaczyć je można też w naszych rejonach, bowiem rośnie w Brukach Unisławskich. Herbata z wierzbówki ma działanie uspokajające, wzmacnia odporność, normalizuje ciśnienie krwi, a nawet jest to doskonały specyfik do onkologicznej profilaktyki – mówi Agnieszka Wróbel, specjalistka w zakresie zielarstwa i ziołolecznictwa. Jest smaczna i zdrowa. Każda uczestniczka warsztatów otrzymała także chleb pszenno - żytni z ziarnami.

- Warsztaty były okazją do zintegrowania się osób z Ukrainy, które przebywają na terenie gminy Unisław. Osoby te mogły się nie tylko zobaczyć, ale i bliżej poznać oraz porozmawiać. To był bardzo ważny wymiar tego spotkania - podkreśla Paweł Marwitz.